Argentina, la carica del Papu Gomez: “Cammini complicati portano grandi successi”

Nonostante l'incredibile ko all'esordio contro l'Arabia Saudita, uno dei calciatori più rappresentativi della selezione albiceleste, "el Papu"Gomez, carica l'Argentina di capitan Messi e compagni, infondendo ottimismo per il prosieguo dei Mondiali in Qatar 2022. L'ex esterno offensivo dell'Atalanta, oggi al Siviglia, attraverso il suo profilo social di riferimento si è così espresso in vista della sfida già decisiva contro il Messico, in programma sabato 27 novembre alle ore 20:00.