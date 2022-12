Argentina-Francia, Scaloni: “Cerco di contenere emozioni. Messi? Fortunati ad averlo”

Lionel Scaloni , commissario tecnico dell' Argentina , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del quotidiano Marca in vista della finale dei Mondiali in Qatar del 2022. L'Albiceleste, trascinata da uno strepitoso Lionel Messi contro la Croazia in semifinale, si giocherà domenica alle 16.00 contro la Francia il trofeo più ambito da ogni calciatore:

"Cerco di non entusiasmarmi, è difficile perché sono nel posto dei sogni per qualsiasi argentino. Rappresentare il proprio paese è emozionante. Poi puoi vincere o perdere. Messi il più grande della storia? Penso non ci siano dubbi. È emozionante vederlo. Ogni volta che lo vedi genera qualcosa, per i suoi compagni di squadra, per la gente. Non solo per gli argentini. È una fortuna che vesta la maglia dell'Albiceleste. Croazia? Il risultato potrebbe riflettere tanta superiorità da parte nostra, ma la differenza non era così grande. Ho capito che dovevo giocare così, loro avevano giocatori di altissimo livello, come contro l'Olanda. E' qualcosa di emozionante, ma resta ancora un passo da fare".