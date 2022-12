Argentina-Francia, Candela: “Mbappé è il futuro. Messi? Genio. Per me la favorita…”

L'ex Roma ha pochi dubbi sulla squadra vincitrice del Mondiale in Qatar

Vincent Candela , ex centrocampista della Roma di nazionalità francese , si prepara ad assistere alla finale dei Mondiali in Qatar che vedrà protagonista proprio la formazione allenata da Didier Deschamps contro l' Argentina di Lionel Messi e Julian Alvarez. Queste le dichiarazioni dell'ex Messina e Udinese ai microfoni della Gazzetta dello Sport:

"La Francia è favorita, ma non lo dico mica perché sono francese. Ha più qualità e anche più fisico. E poi la sfida è molto affascinante per il confronto tra Messi e Mbappé. Kylian è il futuro, mentre Leo è il genio. Ora è presto per dire se Mbappé sia il suo erede, però di sicuro ha iniziato bene. Theo? A difendere a volte fatica, ma è un grande. Ha piede, corsa, visione di gioco, velocità di gamba e di pensiero".