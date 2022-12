Argentina-Croazia, Messi: “Gruppo pazzesco, ora godiamocela. Finale? Sono emozionato”

Trascinatore anche in semifinale, Messi commenta il 3-0 in Argentina-Croazia

"Questo gruppo è pazzesco, ce l'abbiamo fatta, giocheremo un'altra finale. Ed era quello che volevamo e dobbiamo godercela. Ora dobbiamo godercela. Sapevamo di non essere i candidati principali per arrivare in fondo, ma non volevamo regalare nulla a nessuno. Ero emozionato dall'inizio, ora c'è l'ultima partita".