Argentina-Croazia, formazioni ufficiali: ok Alvarez e Kramaric, out Lautaro Martinez

Dopo le vittorie rispettivamente contro Olanda e Brasile, Argentina e Croazia tornano nuovamente in campo per la gara che decreterà la prima finalista dei Mondiali in Qatar. Un po' di Italia sarà presente al "Lusail Iconic Stadium": l'arbitro del match sarà infatti Daniele Orsato. Scaloni sceglie ancora Juliàn Alvarez al posto di Lautaro Martinez, fuori anche Di Maria. Dalic con il tridente. Di seguito le formazioni ufficiali del match, in programma alle 20.