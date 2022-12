Argentina-Croazia, Dalic: “Nulla di cui lamentarsi. Fieri del traguardo raggiunto”

Zlatko Dalic , commissario tecnico della Croazia , è intervenuto in conferenza stampa dopo la netta sconfitta per 3-0 contro l' Argentina nella semifinale dei Mondiali in Qatar :

"Innanzitutto congratulazioni all'Argentina. Non posso dire nulla ai miei ragazzi. Abbiamo fatto una buona mezz'ora, poi abbiamo pagato un contropiede e un rigore. Non abbiamo nulla di cui lamentarci o di cui pentirci, prepariamoci alla finalina per il terzo posto. Non siamo stati bravi in fase offensiva, ci manca una soluzione migliore là davanti. Se qualcuno, prima dell'inizio del Mondiale, ci avesse detto che avremmo raggiunto la semifinale ci avrebbe fatto piacere, è un gran traguardo e ne andiamo fieri".