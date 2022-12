Argentina-Croazia 3-0, Messi elimina Modric. Albiceleste prima finalista dei Mondiali

L' Argentina conquista la finale del Mondiale in Qatar, aspettando la vincente della sfida tra Francia e Marocco . Quasi una passeggiata per Leo Messi e compagni che calano il sipario alla Croazia e di fatto chiudendo la storia di Luka Modric , altro Pallone d'Oro, in questa competizione.

Al 33' Julian Alvarez si è presentato solo davanti a Livakovic saltandolo con un pallonetto. Il portiere croato ha cercato di rimediare stendendo l'attaccante di proprietà del Manchester City, concedendo di fatto il calcio di rigore all'Argentina e ricevendo il cartellino giallo. Dal dischetto si è ovviamente presentato Lionel Messi che si è dimostrato glaciale calciando con potenza e portando in vantaggio l'albiceleste. Rete che acquista ulteriore valore dal momento che proietta il fuoriclasse ex Barcellona come miglior marcatore di sempre della storia dell'Argentina. Al 39' gol capolavoro firmato dallo stesso Julian Alvarez che si è involato ancora una volta verso l'area di rigore e, con un pizzico di fortuna con una serie di rimpalli, si è ritrovato a pochi metri dalla porta calciando al volo e battendo Livakovic per il raddoppio. Al 69' ha calato il tris l'albiceleste la premiata ditta Messi-Alvarez: la "pulce" ha ricevuto palla sulla corsia di destra per poi defilarsi ulteriormente disorientando la difesa croata e servendo un rasoterra al bacio per l'attaccante del City che ha insaccato da pochi passi.