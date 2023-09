Macedonia-Italia 1-1, Immobile non basta: super Bardhi rovina il debutto di Spalletti

L'Italia sale a quota quattro punti nel gruppo C. Un bottino misero ma che non deve buttare giù di morale gli azzurri in vista del big match con l'Ucraina il prossimo martedì.

Passo falso in questa prima uscita di Luciano Spalletti alla guida della Nazionale italiana, con gli azzurri che si sono fermati sull'1-1 in questa terza gara valida per la fase a gruppi delle qualificazioni agli Europei 2024 , andata in scena alla National Arena Toshe Proeski.

Macedonia vicinissima al vantaggio al 19' quando un pallone perso da Politano è costata la ripartenza avversaria con il colpo di testa di Miovski ha sfiorato la porta difesa da Donnarumma. Un minuto più tardi si è resa pericolosissima anche l'Italia con Tonali che si è presentato in posizione regolare a tu per tu con Dimitrievski ma il suo mancino si è stampato sul palo interno ed è stato anche fortunato il portiere macedone a non far carambolare il pallone in porta. La ripresa è cominciata nel migliore dei modi per l'Italia che si è portata in vantaggio dopo un minuto con Ciro Immobile, abile ad insaccare con un colpo di testa il pallone respinto dalla traversa colpita da Barella. La prima rete dell'era Spalletti è dunque firmata dal centravanti della Lazio, con la fascia da capitano al braccio in questo match. All'81' è arrivata la doccia fredda per gli azzurri. L'ennesimo calcio di punizione a pochi metri dall'area di rigore è stato concretizzato dalla Macedonia con la splendida esecuzione di Bardhi, con una leggera complicità di Donnarumma, che ha siglato il gol del pareggio.