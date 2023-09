Ucraina-Inghilterra 1-1, Walker risponde a Zinchenko. Ora tocca all’Italia

Buon risultato per l'Italia che può ridurre le distanze dalle due Nazionali in cima al gruppo C. Inghilterra a 13 punti dopo 5 partite e l'Ucraina a 7 dopo 4 gare.

A meno di un'ora dal calcio d'inizio di Macedonia-Italia ( queste le formazioni ufficiali dell'incontro ), si è giocato il big match del gruppo C in cui figurano anche gli azzurri tra Ucraina ed Inghilterra. Alla "Tarczynski Arena" di Breslavia il risultato finale dice 1-1, nonostante un'ottima prestazione specialmente da parte dei padroni di casa.

Nella prima frazione l'Ucraina ha tenuto il pallino del gioco, riuscendo a portarsi in vantaggio con il sinistro a botta sicura di Zinchenko, ex difensore del Manchester City oggi in forza all'Arsenal. Restando in tema Citizens, la firma del pareggio inglese è proprio del terzino di Pep Guardiola, Kyle Walker, alla prima rete con la propria Nazionale sfruttando il suggerimento morbido di Harry Kane ed insaccando dopo uno splendido controllo in area.