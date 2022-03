LND, pres. Abete: “Contento di essere a Palermo, spero sia d’auspicio per l’Italia”

Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Abete ha fatto visita a Palermo sia per Italia-Macedonia sia per presentare il proprio convegno

Giancarlo Abete, ex massimo dirigente della FIGC ed attualmente presidente della LND (Lega Nazionale Dilettanti), ha fatto visita a Palermo in concomitanza con la sfida tra Italia e Macedonia del Nord in programma questa sera al "Barbera" per promuovere il convegno “Progetto diritto e fair play: leali nella vita e nel gioco”. In particolare, Abete si è diretto al Comitato Regionale Sicilia, in cui ha incontrato il presidente regionale Sandro Morgana. Queste le sue dichiarazioni raccolte da PalermoToday:

"Sono molto contento di essere oggi qui - ha detto il presidente Giancarlo Abete - è una giornata di passione e speriamo possa essere di buon auspicio per il passaggio della nostra nazionale ai mondiali. Per me oggi è una giornata importante anche per la visita istituzionale al comitato regionale Sicilia. Si riparte sotto lo spirito di unità, di condivisione e di progetto, puntando come sempre sui giovani”.

Ha poi proseguito il presidente Morgana: “Siamo onorati e contenti di avere ricevuto oggi la visita del presidente Abete. Oggi è una giornata di grande festa per tutto il comitato regionale, questa visita è di grande auspicio per tutte le cose che dobbiamo fare e per tutte le sfide che dobbiamo affrontare. Sapere che la Lega e il presidente Abete ci sono vicini è per noi un momento di grande serenità”.