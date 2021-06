Turchia-Italia, Bonucci: “Che emozione! Con tanta umiltà possiamo giocarcela”

Buona la prima dell'Italia di Roberto Mancini che supera la Turchia nel match inaugurale di Euro 2020

"Quando cominci queste avventure ci deve essere un po' di paura e di emozione. La strada che abbiamo intrapreso me l'ha fatta immaginare così, adesso piedi per terra e tanta umiltà perché le partite sono ravvicinate e le squadre ci conosceranno sempre di più. Entusiasmo si, ma senza esagerare; possiamo giocarcela. Dobbiamo tenere i piedi per terra, avere la testa leggera e il cuore saldo mettendo passione e cattiveria agonistica. Con questa gente intorno è tutto un altro sport e ti aiuta a tenere il cuore sempre acceso. Adesso pensiamo alla prossima cancellando quello che abbiamo fatto stasera, servono nuove energie per la prossima partita".