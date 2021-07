Spinazzola, la moglie Miriam sui social: “Hai dimostrato all’Europa quanto vali”

Il post pubblicato su Instagram dalla moglie di Leonardo Spinazzola dopo l'infortunio rimediato dal calciatore durante Belgio-Italia

"Tornerò presto, ne sono sicuro!". Leonardo Spinazzola ha lasciato il ritiro della Nazionale italiana. Dopo l'infortunio rimediato nel corso della sfida tra Belgio e Italia , l'esterno della Roma , accompagnato dal professor Andrea Ferretti , ha raggiunto la Capitale per svolgere gli accertamenti necessari. La prima diagnosi ha evidenziato "segni clinici di lesione al tendine d’Achille sinistro". In caso di conferma, il calciatore sarà immediatamente operato, con ogni probabilità in Finlandia .

Una vera e propria tegola per il ragazzo, sempre tra i migliori in campo dell'Italia a Euro 2020. Tanti i messaggi di solidarietà ed affetto da parte dei compagni di squadra e non solo. La moglie Miriam lo ha incoraggiato. "Quante volte l’hai sognato, immaginato questo europeo, nessuno lo sa. Ma oggi il treno per te si ferma qui, il famoso treno guidato da te, si è fermato. Ci hai fatto vivere 20 giorni meravigliosi ed indimenticabili, chi ti conosce sa quanto vali e in questi giorni lo hai dimostrato a tutta l’Europa. Ora ti aspetta un’altra battaglia, ma ci sei già passato, sei forte, la supererai a testa alta con cuore e grinta, e il sorriso, il tuo magnifico sorriso che nonostante la vita ti stia mettendo un po’ troppo spesso a dura prova... mai niente e nessuno te lo leverà dal viso, mai! E presto sarai di nuovo in campo a gioire con i tuoi compagni. L'ultima cosa ma che è la più importante: hai reso tutti orgogliosi, ma soprattutto nostro figlio Mattia di soli 3 anni è fiero e orgoglioso del suo papà dall’inizio alla fine. Credo che a fronte di questo non ci sia altro da aggiungere. Dopo la tempesta c è sempre il sole, e noi lo sappiamo bene. Sei forte amore mio. Più forte di prima. Con te, sempre", le parole su Instagram.