Italia, Verratti: “Entusiasmo alle stelle, vincere a Wembley sarebbe un sogno”

Il centrocampista della Nazionale azzurra e del PSG in vista dell'importantissima finale di Euro 2020, nella quale la formazione di Roberto Mancini sfiderà la temibile Inghilterra

⚽️

Siamo in finale, non c'è bisogno di caricare per una gara così.

Queste le parole di Marco Verratti, centrocampista dell'Italia di Roberto Mancini intervenuto in vista dell'attesissima finale di Euro 2020 tra gli azzurri e l'Inghilterra. Una gara dall'esito estremamente incerto, che metterà a confronto due compagini tornate in auge nell'ultimo anno calcistico grazie a prestazioni sopra la media e organici sempre più profondi e ricchi di talento.

Ecco, di seguito, le sue parole, rilasciate nel corso della conferenza stampa nella quale il giocatore del PSG si è concentrato in particolar modo sul tasso tecnico dell'Inghilterra e sull'atteggiamento che ha portato gli azzurri fino alla finale: "Abbiamo visto la semifinale dell'Inghilterra tutti insieme, hanno meritato questa finale - racconta Verratti in conferenza stampa - Vorremo vincere entrambi, loro giocheranno in casa, in uno stadio che conoscono bene. Sarebbe un sogno vincerla così. Wembley? Molti sono abituati a questo clima, ci darà forza anche a noi. Giocare in un grande stadio, in una finale degli Europei, ci darà grandi stimoli. Chi gioca dall'inizio o solo un minuto dà la vita per questa squadra. Non c'è bisogno di caricare la gara, tutti daranno al cento per cento. C'è pressione, la squadra che ha più voglia di divertirsi, di prenderla più alla leggera, può avere un grande vantaggio".

LA FINALE - "A volte pensi solo al calcio, non ti rendi neanche conto di quello che sta succedendo - spiega Verratti - È quello che non mi piace del calcio, tutto passa troppo in fretta, a volte non riesci a pensare neanche a una partita o a festeggiare. C'è sempre un'altra partita a cui pensare. Ora siamo focalizzati sulla finale, l'entusiasmo ti fa andare oltre, vedere la gente nelle piazze, i nostri amici, ritrovarmi qui con Insigne e Immobile dai tempi di Pescara e mai ce lo saremmo immaginati. Questo ci fa dare tutto, non ci fa avere rimpianti una volta finita la gara. Saremo in pace con noi stessi perché daremo il massimo".

MANCINI - "Ha fatto un grande lavoro ovunque è stato - ammette - Nel calcio basta non vincere per essere criticato, prima o poi tocca a tutti. I risultati, in questo mondo, sono la cosa più importante. Per noi ha fatto un risultato stupendo, è speciale. Ci ha dato fiducia quando era persa a causa dei risultati, per delle situazioni spiacevoli. È stato l'allenatore perfetto per ritrovare questo entusiasmo, per tornare a farci sorridere in mezzo al campo. E i risultati gli hanno dato ragione, sono 33 partite che non perdiamo".

LA SEMIFINALE DELL'INGHILTERRA - "L'Inghilterra ha subito un solo gol, è una squadra solida con un grande equilibrio ed ha meritato la finale. Ci giocheremo tutto in una partita storica per una delle due. Il penalty? È stato un rigore generoso, non l'avrei fischiato. Ci sarà un grande arbitro che farà una grande partita. Non si farà condizionare da Wembley, sono abituati ad arbitrare gare importanti in Champions. Non abbiamo timori".

IL MERCATO DEL PSG - "Donnarumma sta dimostrando di essere un grandissimo portiere, merita di essere in un top club europeo. Merita la Champions che è il nostro obiettivo, sono felice per lui e per la squadra, può darci tanto. Sergio Ramos ha dimostrato di essere un campione, ha vinto tutto in carriera e può darci una mano. Sono contento che abbia scelto il progetto del PSG, dimostra il nostro grande lavoro".