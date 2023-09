Italia-Ucraina 2-1: Frattesi, bis e show a San Siro! Prima vittoria per Spalletti

Risultato e commento del match tra Italia e Ucraina, valido per la sesta giornata del girone C di qualificazione per Euro2024.

Allo stadio San Siro di Milano è andato di scena il match valido per la 6a giornata del girone C di qualificazione per Euro2024, tra l'Italia di Luciano Spalletti, reduce da un pareggio esterno, contro la Macedonia e l'Ucraina del tecnico Serhij Rebrov, seconda in classifica a quota sette punti, con una gara in più disputata rispetto agli azzurri.