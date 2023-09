Italia-Ucraina, probabili formazioni: c’è Frattesi, ballottaggio Pessina-Barella

A caccia dei tre punti. L'Italia, dopo il pari contro la Macedonia del Nord, ospita l'Ucraina nella sfida valevole per le qualificazioni al Campionato Europeo di Germania 2024. La gara è in programma alle ore 20:45 a San Siro. Luciano Spalletti cerca, dunque, il primo successo della sua gestione, con la consapevolezza di giocarsi una bella fetta della qualificazione. "E' una partita fondamentale, non possiamo tirarci indietro. Ora bisogna provare a vincere ogni partita", le parole del commissario tecnico della Nazionale italiana alla vigilia del match, in sede di conferenza stampa.