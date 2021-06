Italia-Svizzera, Mancini alla vigilia: “Verratti? Vediamo. Ho un unico dubbio”

Le dichiarazioni rilasciate dal commissario tecnico Roberto Mancini alla vigilia della sfida tra Italia e Svizzera

Parola di Roberto Mancini. Il commissario tecnico della Nazionale italiana, intervistato ai microfoni di Sky Sport, si è espresso in vista della sfida contro la Svizzera, in programma mercoledì sera allo Stadio "Olimpico" di Roma. Una vittoria permetterebbe già agli azzurri di staccare il pass per gli ottavi di finale di Euro 2020. "Loro sono un'ottima squadra con tanti giocatori che sanno come stare in campo. Il loro allenatore è esperto, ci aspetta un match molto duro", sono state le sue parole.