Italia-Svizzera, Locatelli man of the match: “Sono orgoglioso, mi godo la serata”

Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo è "man of the match" dell’Olimpico nel 3-0 dell'Olimpico contro la Svizzera

Le dichiarazioni del "Man of the match" di Italia - Svizzera , Manuel Locatelli.

A margine del successo dell' Italia per 3-0 contro la Svizzera , nel secondo match degli azzurri nella fase a gironi di Euro 2020, l'uomo partita della gara dell'Olimpico, Manuel Locatelli, ha parlato ai microfoni di SkySport , dopo la convincente vittoria della selezione di Roberto Mancini contro la Nazionale elvetica. Di seguito le parole del centrocampista del Sassuolo "man of the match" della serata, grazie alla sua doppietta.

"C’è stato tanto lavoro dietro a questa gara. Sono orgoglioso. Faccio parte di un gruppo fantastico e sono felice di essere qui. Grazie al lavoro ci sono arrivato. Il primo gol è stato bellissimo con l’assist del mio amico Berardi. La dedica per la mia fidanzata e i miei genitori. Il secondo gol è per tutti i tifosi che hanno sofferto. Di solito non accompagno così l’azione ma ho avuto un pizzico di follia e ho chiuso l’azione. Il futuro? Non voglio farmi troppi viaggi mentali. Mi godo la serata".