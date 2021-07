Italia-Spagna, Luis Alberto: “Match apertissimo. Chi passa vince l’Europeo”

Martedì sera Italia e Spagna si affronteranno nella prima semifinale di Euro 2020. Sale l’attesa per il big match tra Italia e Spagna che, tra poco più di 24 ore, scenderanno in campo per giocarsi l’accesso alla finalissima di...

Sale l'attesa per il big match tra Italia e Spagna che, tra poco più di 24 ore, scenderanno in campo per giocarsi l'accesso alla finalissima di Wembley. Un impegno, quello degli azzurri di Mancini, analizzato dal Mago della Lazio Luis Enrique durante un'intervista concessa ai microfoni de "Il Messaggero" in cui il centrocampista spagnolo si sbilancia anche sulla finale del prestigioso torneo.

"Che gran partita. Sono due squadre che giocano a pallone come piace a me, non so proprio chi potrà vincere. E' una partita apertissima, non c'è una favorita. Gli Azzurri sono forti, hanno davvero un bel centrocampo, ma lo siamo pure noi. La sfida si giocherà lì ne sono sicuro. E sono convinto che chi riuscirà a passare e andare in finale, vincerà questo Europeo".