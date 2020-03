Italia, Mancini: “Prima pensiamo a Euro 2020, dopo alla Nations League. Emergenza Coronavirus momento delicato. Sui rinvii di Serie A…”

La parola a Roberto Mancini.

Concluso il sorteggio di Amsterdam sulla Nations League. La Nazionale italiana dovrà vedersela con Olanda, Polonia e Bosnia: tre compagini, la prima su tutte, potenzialmente pericolose e preparate alla competizione che consiste in ben sei gare che si terranno dal 3 settembre al 17 novembre 2020. Le vincitrici del torneo potranno così accedere alle Final Four che avranno luogo a giugno 2021. Il commissario tecnico degli azzurri, intervistato ai microfoni della Rai, si è però concentrato soprattutto su Euro 2020: “Le squadre erano tutte abbastanza forti. È un buon gruppo, ma le valutazioni vanno fatte dopo l’Europeo. Sono soddisfatto, come lo sarei stato in ogni caso. Adesso la nostra concentrazione è tutta per Euro 2020, poi penseremo alla Nations League, magari facendo giocare qualche giovane interessante…“.

L’ex coach dell’Inter si è inoltre espresso sull’emergenza Coronavirus: “Momento delicato, sicuramente c’è da fare attenzione. Spero che tutto si possa risolvere con maggior tranquillità, che aiuterebbe“.

Mancini dice la sua anche sulla serie A, in particolare sulle polemiche in merito al recupero delle numerose sfide di campionato rinviate nelle ultime due giornate, con al centro il presidente della Lega A Paolo Dal Pino: “Mi spiace, non entro nel discorso, può capitare per il nervosismo generale. Penso che tutto possa rientrare“.

