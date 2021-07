Italia, Mancini: “Io folle? Credo nel lavoro, alleno dei bravi ragazzi”

Il commissario tecnico azzurro a 360° sulla finale di Wembley contro l'Inghilterra e sul percorso portato avanti dalla sua formazione

Un match così importante e su un palcoscenico tanto prestigioso non coinvolgeva la Nazionale italiana dal 2012. In quell'annata, i ragazzi allora allenati da Cesare Prandelli furono protagonisti di un grandissimo europeo che si concluse, tuttavia, con la cocente sconfitta proprio in finale contro la Spagna . Oggi i tempi sono estremamente diversi e la strada tracciata dall'attuale rappresentativa azzurra suggerisce un percorso dagli esiti diversi rispetto a quelli maturati ben nove anni fa.

Mancini ne è consapevole e, tramite i canali social della Nazionale, ha voluto ribadire quanto sacrificio e passione abbia messo fino a questo momento nell'allenare una formazione giovane ma già dallo spiccato talento. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni, incentrate sulla finale prevista l'11 luglio a Wermbley e sul percorso fatto dagli azzurri fino a questo momento:"Io un folle? Ci credevo perché credo sempre nelle cose positive. Poi sono stati bravi anche i ragazzi, perché sin dal primo momento hanno creduto di poter raggiungere la cima di una vetta non facile da scalare. Jorginho? Lui è sempre calmo quando va a calciare, eravamo abbastanza tranquilli, anche se nei calci di rigore sappiamo che tutto può accadere. Spinazzola? È stato il miglior terzino dell'Europeo. Dispiace che non possa essere qui con noi per giocarsi la finale. L'Inghilterra ha meritato di arrivare in finale: è una squadra solida, subisce molto poco. Italia-Inghilterra a Wembley sarà una bellissima finale".