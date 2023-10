Italia-Malta, le formazioni ufficiali: Berardi e Barella titolari. C’è Bonaventura

Le formazioni ufficiali del match tra Italia e Malta, valido per la settima giornata del girone di qualificazione ad Euro 2024.

L'Italia, dopo il pari contro la Macedonia del Nord e il successo con l'Ucraina, ospita Malta nella sfida valevole per le qualificazioni al Campionato Europeo di Germania 2024. La gara è in programma alle ore 20:45 al San Nicola. Luciano Spalletti cerca, dunque, il primo successo della sua gestione, con la consapevolezza di giocarsi una bella fetta della qualificazione. Poche ore prima, l'Ucraina ha superato per 2-0 la Macedonia del Nord portandosi al secondo posto con tre punti di vantaggio sugli azzurri.