Italia, lunedì visita al Quirinale: il Presidente Mattarella riceverà gli azzurri

Comunque vada la finale di domani sera tra Italia e Inghilterra, la Nazionale italiana sarà ricevuta al Quirinale dal presidente Sergio Mattarella lunedì 12 luglio

A poco più di ventiquattro ore dalla finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra, cresce l'attesa per la super sfida in programma domenica sera al Wembley Stadium di Londra, calcio d'inizio alle ore 21.00. Un'intero Paese in fermento quello che attende con trepidazione la gara che vedrà di fronte la Nazionale italiana di Roberto Mancini contro la selezione inglese di Gareth Southgate. Gli azzurri, per coronare il sogno europeo che significherebbe la giusta chiusura di un cerchio dopo un percorso fin qui esaltante e carico di avvincenti emozioni. Gli inglesi che con la conquista di questa finale, hanno la possibilità per la loro prima volta nella storia, di poter ambire alla vittoria del torneo continentale. Tante le motivazioni, da una parte e dall'altra per un match che comunque sia, decreterà la Nazionale che salirà sul tetto d'Europa.