Italia, la nota della Figc: “Azzurri in ginocchio, ma non condividiamo campagna”

La nota dela FIGC diffusa tramite i propri canali di riferimento

Approdata ai quarti di finale l' Italia si prepara ad affrontare il Belgio. Un impegno che, dopo le polemiche delle ultime settimane, accende nuovamente i riflettori sul mancato inginocchiamento degli azzurri in occasione della sfida contro l'Austria in segno di solidarietà al movimento Black Lives Matters . Se dopo le indiscrezioni filtrate da Coverciano in vista della partita col Belgio, la sensazione era che l'Italia sarebbe torna sui suoi passi, adesso è arrivata la conferma anche dalla FIGC attraverso una nota

"Come ha spiegato Giorgio Chiellini, la squadra si inginocchierà per solidarietà con gli avversari e non per la campagna in sé, che non condividiamo. I giocatori austriaci non si sono inginocchiati e i nostri sono rimasti in piedi. Se quelli del Belgio lo faranno, anche i nostri saranno solidali con loro".