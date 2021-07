Italia-Inghilterra, Spinazzola: “Domenica sarò a Wembley, ormai siamo una famiglia”

Le parole del laterale della Roma e dell'Italia in vista della finale tra gli azzurri e l'Inghilterra

Leonardo Spinazzola conferma che domenica sera sarà Wembley per assistere alla sfida tra l' Italia e l' Inghilterra . Gli azzurri sfideranno la nazionale dei Tre Leoni nella finale di Euro 2020 al quale l'esterno della Roma ha partecipato da protagonista assoluto fino all'infortunio occorsogli nella sfida contro il Belgio . Il laterale ex anche dell' Atalanta , nel corso dell'intervista concessa al Tg1, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

"Domani sarò di nuovo con i ragazzi. Mi hanno regalato una serata incredibile contro la Spagna. Siamo una grande squadra, sono entrato nei loro cuori, siamo una famiglia, è un’emozione bellissima. Sarà una partita molto difficile. L’Inghilterra è una squadra fortissima, giochiamo a Wembley, nel loro stadio. Ma sarà ancora più bello sentire i fischi, ci darà carica. Io sarò lì. Con le stampelle esulterò e sbraccerò. Se dovessimo vincere, sarà un casino per me perché dovrò andare a saltare con tutti. Spero di saltare con una gamba, per tutto il tempo. L’incitamento ai compagni lo darò in aereo, dicendo loro: “Ragazzi, ci sono anche io”".