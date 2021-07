Italia-Inghilterra, Pizzul: “Io al posto di Rimedio? Non ho seguito la vicenda”

Il giornalista e telecronista storico delle gare dell'Italia ha detto la sua in merito alla possibilità di commentare la finale di Euro 2020

L' Italia nella serata di domenica affronterà l' Inghilterra nella finale di Euro 2020. Gli Azzurri si giocano la vittoria del torneo dopo prestazioni esaltanti anche contro compagini di un certo livello come Belgio e Spagna . Intanto sul fronte televisivo si è creato il problema relativo a chi commenterà il match di Wembley in Rai vista l'assenza forzata di Alberto Rimedio a causa della positività al Covid. Il web, dopo aver appreso questa notizia, si è letteralmente scatenato e insistito in modo convinto nel tentativo di consegnare la telecronaca a Bruno Pizzul . Il noto giornalista e storico telecronista delle sfide azzurre, nel corso dell'intervista rilasciata a 'Il Messaggero Veneto', ha dichiarato quanto segue.

"Confesso che non ho seguito la vicenda con particolare attenzione. In questi casi parte tutto come uno scherzo e quando qualcuno si accoda la cosa diventa seria. Fa piacere, non lo nascondo, ma finisce qui. Manifesto la mia solidarietà e la mia vicinanza al collega, sperando che possa risolvere in fretta i suoi problemi di salute. Vedersi scivolare di mano la telecronaca di un evento così importante deve essere frustrante dal punto di vista umano e professionale. Ti fai un mazzo così per un mese e poi devi rinunciare all’atto conclusivo. Chi al suo posto? Sceglierei Stefano Bizzotto".