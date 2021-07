Italia-Inghilterra, la lettera Spinazzola: “Rifarei quell’allungo altre cento volte”

La lettera del laterale dell'Italia, Leonardo Spinazzola, a poche ore dalla finale di Euro 2020 contro l'Inghilterra

"Rifarei quell’allungo altre cento volte ancora per andare a prendere un metro in più all’avversario e spostare la partita dalla nostra parte. Accarezzo un’immagine là in fondo: vorrei che le mani di Bryan Cristante, il primo compagno a consolarmi dopo l’infortunio, stanotte sollevassero qualcosa di più prezioso della mia testa. Questo torneo lo porterò dentro per sempre. Dalle notti magiche dell’Olimpico fino al tempio del calcio contro i padroni di casa. Ora sono pronto, sento di avere ancora tanto da dare: sulla fascia tornerò tra qualche mese".