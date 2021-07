Italia-Inghilterra, Di Biagio: “Mancini ha una strategia. Immobile? Ho la mia idea”

L'ex ct della Nazionale maggiore e dell'Italia U-21, Gigi Di Biagio, ha parlato della finale di Wembley contro l'Inghilterra che deciderà la vincitrice degli Europei 2021

Siamo a -2 dalla finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra, la super sfida in programma al Wembley Stadium di Londra. Nel corso del format "Maracanà" in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex centrocampista di Inter e Brescia ed ex ct della Nazionale maggiore e dell'Italia U-21, Gigi Di Biagio, ha parlato della gara contro gli inglesi che deciderà la vincitrice degli Europei 2021. Di seguito le parole dell'ex calciatore e vice campione d'Europa con la Nazionale Italiana nell'Europeo di Belgio e Olanda del 2000.