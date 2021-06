Italia, Immobile: “Record di gol? Preferisco vincere. Nessuna sfida con Lukaku”

Il conferenza stampa da Coverciano, l'attaccante dell'Italia, Ciro Immobile, ha parlato in vista della sfida contro il Belgio, valevole per i quarti di finale di Euro 2020

⚽️

A -3 dalla super sfida contro il Belgio, l'attaccante della Lazio e dell'Italia, Ciro Immobile, ha parlato in conferenza stampa in vista del big match contro i diavoli rossi. Di seguito le parole del vincitore della Scarpa d'Oro, rilasciate a Coverciano, sede del ritiro della nazionale azzurra di RobertoMancini. Sfida a distanza tra Immobile e Lukaku, attaccante dell'Inter e stella del Belgio di RobertoMartinez.

QUESTIONE DI FIDUCIA - "Mai come questa volta sento la fiducia di tutti, mi sento davvero bene. Abbiamo fatto una buonissima prova con l'Austria, forse non la migliore ma abbiamo portato a casa il risultato".

SU LUKAKU - "E' fortissimo, abbiamo la fortuna di conoscerlo bene e di averlo in campionato. Se la vedranno i nostri difensori... L'ultima volta sulla sfida con lui ci ha fatto due gol, mettete Italia contro Belgio... Evitiamo la sfida! Ha una forza fisica devastante, ha velocità, rispetto agli ultimi anni è migliorato tanto. Il lavoro con Conte lo ha migliorato tanto, ha sempre avuto forza e velocità, un grande lavoratore".

SU DE BRUYNE E EDEN HAZARD -"Sono fondamentali, non avendoli al meglio avranno qualche problema. Però senza di loro avranno chi li sostituirà: con De Bruyne e Hazard in campo è un'altra partita, spostano gli equilibri e mettono tutti in difficoltà. Noi la prepariamo se ci fossero al cento per cento, per noi è importante seguire la linea avuta finora. Abbiamo fatto l'Europeo sempre al massimo, reagendo bene alle difficoltà".

TRA RECORD DI GOL E VITTORIA DELL'EUROPEO - "A me piacerebbe vincere. Toglierei i due gol fatti per portare a casa la Coppa, è la verità. Con l'Austria ci ho provato in ogni modo, tra sfortuna ed errori miei non ho fatto gol. Però alla fine della partita abbiamo fatto una bella festa. Non era facile, ci sono le più forti del ranking UEFA, ci sono squadre che giocano nei grandi campionati. Con l'Austria è stata dura: per quanto riguarda i record, vorrei raggiungerli ma preferisco vincere".

SUL GIOCO DELL'ITALIA - "Con l'Austria i compagni hanno cercato di mettermi in condizione di segnare. Il mister è soddisfatto per l'intensità e per la voglia. Non è stata la miglior gara dell'Europeo, le prime due sono andate meglio ma l'importante era il risultato. La squadra ha bisogno di me e io della squadra, viaggiamo tutti nella stessa direzione. Il mister mi chiede un altro lavoro rispetto alla Lazio, ma non mi pesa. Anzi. Sto cercando di mettere tutto, restando anche alla fine delle sedute, per migliorare cose che non sono nel mio bagaglio tecnico".

SUI RIMPROVERI DI MANCINI - "Forse perché Ciro è il nome più corto... Nello spogliatoio è diverso, è molto più calmo. Ma mi dà fiducia, perché ti stimola, ti sprona. E' fondamentale avere la fiducia di tutti. Se mi sento titolare? Mi sento importante, al centro del progetto, apprezzato. Quando ti senti così puoi giocare anche mezz'ora o quaranta minuti, darai sempre il massimo".

IMMOBILE O LUKAKU - "Io vado avanti per la mia squadra, lascio decidere voi. Lo chiederemo a Inzaghi".