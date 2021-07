Italia, Immobile: “Europeo e Scarpa d’Oro in meno di un anno, attaccatevi al c****”

Critiche e dubbi, tutto smentito con carattere, prestazioni, vittorie e parole. La reazione di Ciro Immobile alla vittoria dell'Europeo è una forte risposta a tutte le opinioni negative piovute su di lu durante Euro 2020

Queste le parole di Ciro Immobile , che con queste dichiarazioni ha festeggiato a modo suo la clamorosa vittoria di Euro 2020 da parte dell' Italia . Criticato, spesso ingiustamente, l'attaccante della Lazio ha risposto con i fatti, l'impegno e l'abnegazione, tutte peculiarità messe sempre in campo dall'attuale detentore della Scarpa D'Oro. Proprio di quest'ultimo premio e del trionfo europeo ha voluto ricordare in maniera forte il centravanti campano, rispondendo alle critiche con poche semplici parole, tutte però dal significato diretto e deciso.

“In nemmeno un anno Scarpa d'Oro e campione d'Europa. Continuate a parlare, nel frattempo continuo a vincere. Magnatev u limone!”. Sempre Ciro Immobile che non ha smesso di ribadire a tutto il suo pubblico social la felicità derivata da questo importante e storico successo. Si apre un'era in casa azzurra, Ciro Immobile vuole farne parte, ancora per diverso tempo.