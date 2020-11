Italia, il CT Mancini guarito dal Coronavirus: “Tampone negativo! Sono guarito”

Ottime notizie per Roberto Mancini.

Il commissario tecnico della nazionale azzurra è finalmente negativo al Covid-19: “Sono guarito. Ho fatto il tampone nel pomeriggio, è negativo”. A confermarlo lo stesso ct dell’Italia durante la diretta video per la presentazione dell’autobiografia di Sinisa Mihajlovic, “La partita della Vita“.

Mancini era risultato positivo il 6 novembre scorso, diciannove giorni fa, alla vigilia delle convocazioni per gli impegni della nazionale azzurra. Aveva poi saltato il trittico di partite vinte contro Estonia (in amichevole), Polonia e Bosnia, che hanno permesso agli azzurri di accedere alle Final Four di Nations League. Sempre asintomatico, ha osservato un lungo periodo di isolamento fiduciario nella propria abitazione nel centro di Roma rimanendo comunque vicino alla squadra guidata in panchina dal fidato Chicco Evani.