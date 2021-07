Italia, Gravina: “Ora può succedere di tutto. Azzurri? Diffondono bellezza”

Il numero uno della Figc esalta gli azzurri: "È un gruppo fantastico, bisogna continuare su questa strada con questo entusiasmo"

"Dissi che il sogno era arrivare a Wembley, mi sembra che l'obiettivo è stato centrato. Ora può succedere di tutto . Bisogna continuare su questa strada con questo entusiasmo. Questo concetto di bellezza che stiamo diffondendo a tutto il Paese deve continuare a vivere, un concetto non solo legato alla qualità del gioco ma alla bellezza del gruppo".

Ne è certo il presidente della Figc Gabriele Gravina che, a margine della presentazione delle nuove nomine Aia, ha celebrato il brillante successo degli azzurri sul Belgio che ha permesso alla formazione di Mancini di volare in semifinale. Il numero uno della Federcalcio si è infine soffermato sulla questione relativa al ristretto numero di tifosi che potranno assistere all'attesissima sfida di martedì prossimo contro la Spagna.

"Il più delicato dei problemi sarà portare lì i nostri tifosi: abbiamo avuto una disponibilità di appena 125 biglietti per la semifinale con la Spagna e 1.000 tagliandi per l’eventuale finale. Voi capite che sono forti limitazioni se vogliamo dare il senso della partecipazione a questo gioco. Capisco che purtroppo c’è una pandemia e dobbiamo convivere con queste norme restrittive del governo inglese. Cercheremo di migliorare le cose per quello che è possibile. Ma certo vivere con queste restrizioni e questi condizionamenti penalizza la parte più bella del nostro sport".