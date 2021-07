Italia, Europeo finito per Spinazzola: l’abbraccio degli azzurri a Coverciano

Applausi e abbracci di tutti gli azzurri all'esterno azzurro che ha rimediato un infortunio nella sfida contro il Belgio

Nella giornata di oggi, come testimonia un video pubblicato su Twitter dalla Nazionale italiana, il giocatore ha salutato il proprio gruppo prima di fare ritorno a casa. L’esterno italiano svolgerà prima alcuni esami di routine a Roma per poi trasferirsi in Finlandia, dove verrà sottoposto a intervento chirurgico presso l’Hospital NEO di Turku. Successivamente, Spinazzola, farà il suo ritorno in Italia per cominciare il proprio percorso riabilitativo. 4 i mesi di stop stimati per far sì che l'esterno azzurro possa tornare in campo. Nel frattempo, per il classe '93, è tempo di lasciare il ritiro di Coverciano. Un momento speciale in cui il calciatore, uscito in barella e in lacrime dal campo, ha ricevuto l'abbraccio e il supporto di tutti i componenti della Nazionale azzurra.