Italia, Eriksson su Mancini: “Uomo generoso, un tuttofare. Vi racconto Roberto”

A dopo più di cinque ore dal match valevole per i quarti di finale di Euro 2020 tra Belgio e Italia, l'ex tecnico di Sampdoria e Lazio, Sven Goran Eriksson, attraverso un'intervista, ha raccontato alcuni aneddoti sull'attuale ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, suo ex calciatore sia in blucerchiato che con la maglia biancoceleste capitolina. Di seguito le dichiarazioni del tecnico svedese sul suo ex attaccante, oggi alla guida della selezione azzurra.