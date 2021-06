Italia, Di Lorenzo: “Sembriamo una squadra di club. Ecco cosa ci chiede Mancini”

Le dichiarazioni rilasciate da Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli e dell'Italia, in vista della sfida contro il Belgio

"Mancini è riuscito a creare un gruppo unito, sano. In Nazionale si sta bene, lavoriamo bene e questo poi si vede anche in campo: gran parte di questo è merito del mister, che ha creato un gruppo che rema tutto dalla stessa parte". Lo ha detto Giovanni Di Lorenzo, intervistato ai canali ufficiali Uefa. Diversi i temi trattati dal terzino del Napoli e della Nazionale italiana: dai segreti del gruppo allenato da Roberto Mancini, alla sfida contro il Belgio, in programma venerdì sera all'Allianz Arena di Monaco di Baviera.