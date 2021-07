Italia, De Zerbi promuove gli Azzurri: “Al rigore di Berardi mi sono emozionato”

Il tecnico dello Shakhtar Donetsk ed ex Sassuolo ha detto la sua in merito al trionfo dell'Italia a Euro 2020

"È stata un'Italia meravigliosa che ha reso felici tutti, non solo per il risultato, ma anche per come ha vinto. Essere italiano a livello calcistico è sempre stato un orgoglio perché, con i nostri pregi e difetti, siamo sempre stati protagonisti. Poi abbiamo avuto momenti meno felici, ma una vittoria come questa dopo la mancata qualificazione al Mondiale ci voleva. Fa bene a tutti. Al rigore di Berardi ammetto di essermi emozionato perché so quanto sia sensibile. Lo stesso vale per l'errore di Locatelli, è stato come se lo avessi commesso io. Tutto questo senza dimenticare Raspadori e Caputo, a cui ho pensato ieri, che ha saltato l'Europeo per un infortunio. Shakhtar? Abbiamo finito il ritiro perché il campionato inizia il 24. Fra due giorni riprendiamo la preparazione in vista della prima giornata. Poi dovremo pensare alla Champions League per la quale dobbiamo affrontare due turni e a settembre avremo anche la Supercoppa contro la Dinamo Kiev. Vogliamo iniziare subito bene perché vincere aiuta a vincere".