Italia, Chiellini: “Vissute emozioni incredibili, Mancini trasmette fiducia”

Le parole del difensore della Juventus e della Nazionale, Giorgio Chiellini, il giorno dopo il trionfo a Euro 2020

"Stiamo cominciando a realizzare ma credo ci vorrà tempo. Abbiamo vissuto emozioni incredibili, è solo l'inizio di qualcosa di speciale che non pensavo mai di riuscire a trovare nella mia carriera. Abbiamo scritto una pagina di storia che rimarrà dentro per sempre. Mancini? Ha iniziato a parlare di sentimenti e ci ha trasmesso sempre fiducia e serenità già dal primo giorno in cui è arrivato. È stato tutto un crescendo. Lino Banfi? Quando mi è arrivato il messaggio da Lino Banfi ho pensato subito a uno scherzo telefonico. Io non ho avuto la fortuna di vivere i miei nonni e posso dire che in questo Europeo ne ho guadagnato uno, nonno Lino".