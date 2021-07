Italia, Bonucci difende Morata: “Ha personalità, non vedo l’ora di riabbracciarlo”

Il difensore della Nazionale azzurra e della Juventus, Leonardo Bonucci nel corso della conferenza stampa verso Italia-Inghilterra è tornato a parlare sulle critiche al suo compagno in bianconero, Alvaro Morata

"Morata e le critiche? Ero dispiaciuto di non vederlo in campo. In certe gare le persone a cui vuoi bene le vuoi in campo ma è stata una mossa importante di Luis Enrique che ci ha messi in difficoltà. Poi ha fatto il suo, fare gol. I rigori poi li sbaglia solo chi li tira. Ha sempre dimostrato personalità e forza per superare tutto: ci siamo parlati a fine gara, non vedo l'ora di riabbracciarlo a Torino".