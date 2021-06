Italia-Austria, Bonucci: “Loro un gradino sopra le atre tre. Inginocchiarsi? Vedremo”

Le dichiarazioni del difensore dell'Italia e della Juventus, Leonardo Bonucci, alla vigilia degli ottavi di finale di Euro 2020 contro l'Austria

Italia-Austria, per continuare il sogno azzurro di questo Europeo 2021, pochi dubbi e tante certezze. Così si presenta la sfida contro gli austriaci. A poco più di ventiquattro ore dal match degli ottavi di finale di Euro 2020 tra Italia e Austria, il difensore della selezione azzurra e della Juventus, Leonardo Bonucci, ha parlato nella consueta conferenza stampa della vigilia per presentare il delicatissimo match da "dentro o fuori" contro l'Austria di Alaba e Arnautovic. Di seguito le parole del centrale di difesa Bonucci che, al fianco del ct Roberto Mancini, dal Wembley Stadium di Londra, ha parlato così della super sfida in programma domani sera - 26 giugno -, alle ore 21.00.