Inghilterra, Southgate: “Italia tattica e diversa, grande lavoro di Mancini”

Il commissario tecnico della formazione britannica ha fatto il punto in vista dell'atto finale di Euro 2020, che vedrà la sua Inghilterra affrontare l'Italia di Roberto Mancini

⚽️

L'Italia una bella squadra, vincerà chi giocherà meglio.

Queste le parole di Gareth Southgate, C.t dell'Inghilterra intervenuto in vista dell'attesissima finale di Euro 2020 contro l'Italia. Dopo ben 55 anni, la Nazionale britannica torna a disputare l'atto finale di un Europeo, a testimonianza di un cammino di crescita - tecnico e tattico - estremamente positivo. Intervenuto direttamente ai microfoni di Sky Sport 24, il commissario tecnico inglese ha voluto effettuare un vero excursus sulla formazione di Roberto Mancini e sulla finale che aspetta queste due sorprendenti compagini. Di seguito le sue parole.

ITALIA O INGHILTERRA?- “Dobbiamo fare tanta strada per essere visti come una nazione di calcio al pari dell’Italia. È una nazionale piena di storia, una squadra che ha forse i migliori record a livello europeo - dice - un gruppo pieno di qualità e un grande allenatore. Dovremo stare attenti. Giocare una finale implica l’obbligo di vincere. I nostri tifosi sono contenti del traguardo ma non stiamo pensando di aver raggiunto qualcosa. Ora serve vincere e questa deve essere la nostra ambizione e convinzione. Siamo molto eccitati - confessa - di poterci preparare per una finale di un Europeo. Siamo consapevoli che questo per il nostro paese è stato un viaggio incredibile, ma in finale si gioca per vincere".

LA NAZIONALE DI MANCINI - “Ho seguito l’Italia da vicino negli ultimi due anni e so il lavoro che sta facendo Mancini. So anche l’ultima delusione per non essersi qualificati ai Mondiali del 2018. La nazionale italiana è tatticamente preparata, ma ha anche uno stile di gioco diverso dal solito o dalle squadre italiane che vedevo da bambino. Sono arrivate in finale le squadre migliori, vincerà chi giocherà meglio”.

WEMBLEY - “Wembley è speciale, è un posto che chiede anche tanto. Per noi lo stadio nelle ultime due partite ha creato energie incredibili. Poi ci saranno anche tifosi italiani e sarà molto bello. Non c’è nessuna pressione, è solo una cosa positiva giocare in casa e un privilegio. Ci è piaciuto giocare a Roma ed è stato importante uscire dall’Inghilterra e giocare in uno stadio meraviglioso. Poi tornare a Wembley è comunque magnifico”