Inghilterra, Fabregas consiglia Southgate: “Chiellini e Bonucci odiano una cosa”

Queste le parole di Cesc Fabregas, ex centrocampista del Chelsea e della Nazionale spagnola intervenuto in vista della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. Il mediano con un passato all'Arsenal ha rilasciato alcune dichiarazioni legate al reparto difensivo di Roberto Mancini, dimostratosi per lunghi tratti della competizione un muro invalicabile per gli attacchi avversari. Nonostante questo però, il classe '87 ha spiegato come anche la retroguardia guidata da Giorgio Chiellini e LeonardoBonucci abbia degli effettivi punti deboli.