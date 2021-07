Inghilterra, amarezza Henderson: “Oggi fa ancora più male, meritavamo di più”

Grazie ai nostri tifosi, hanno portato felicità dopo 18 mesi difficili. Jordan Henderson, centrocampista dell’Inghilterra, affida al suo profilo Twitter tutta la sua delusione dopo la finale di Euro 2020 persa contro l’Italia di...

Jordan Henderson, centrocampista dell'Inghilterra, affida al suo profilo Twitter tutta la sua delusione dopo la finale di Euro 2020 persa contro l'Italia di Roberto Mancini. Il mediano del Liverpool - entrato a circa trenta minuti dalla fine dei tempi regolamentari - non è riuscito a garantire ai suoi quell'apporto in mezzo al campo che, probabilmente, il commissario tecnico Gareth Southgate si aspettava al momento della sostituzione. Un ingresso il suo che, come detto, non ha influito sul risultato e l'esito finale della sfida, lasciando grande amarezza negli occhi di tutti i tifosi e dello stesso Henderson.