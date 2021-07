FOTO Italia, Spinazzola sui social: “Sogno azzurro continua, io tornerò presto”

Il post su Instagram pubblicato da Leonardo Spinazzola dopo il brutto infortunio rimediato nel corso della sfida Belgio-Italia

Nella giornata di oggi, Leonardo Spinazzola lascerà il ritiro della Nazionale italiana a Coverciano e, accompagnato dal professor Andrea Ferretti, raggiungerà la Capitale per svolgere gli accertamenti necessari dopo l'infortunio rimediato nel corso della gara contro Lukaku e compagni, andata in scena ieri sera a Monaco di Baviera. "Purtroppo sappiamo tutti come è andata ma il nostro sogno azzurro continua e con questo grande gruppo nulla è impossibile. Io vi posso solo dire che tornerò presto, ne sono sicuro!". Lo ha scritto su Instagram l'esterno della Roma, costretto a lasciare il terreno di gioco nel secondo tempo di Belgio-Italia.