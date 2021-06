Europei 2021, De Ligt punge l’Italia: “Non ha ancora giocato con squadre top”

Le dichiarazioni rilasciate da difensore della Juventus e della Nazionale olandese dopo il 3-0 contro la Macedonia del Nord

Tre su tre. L'Olanda batte anche la Macedonia del Nord e vola agli ottavi di finale di Euro 2020.

Gli uomini di De Boer, grazie al 3-0 conquistato ai danni di Goran Pandev e compagni, hanno chiuso in testa al Gruppo C a punteggio pieno. E nella giornata di domenica affronteranno una terza classificata, il cui nome ancora non si conosce. Tra i protagonisti del match, anche il difensore della Juventus Matthijs De Ligt che - a fine partita - ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

"Vincere tre partite è la prima cosa importante come lo è migliorarsi partita dopo partita. Ora testa agli altri match, siamo in attesa di scoprire il nostro avversario per gli ottavi di finale", sono state le sue parole. Il giovane talento classe 1999 ha detto la sua anche sulla Nazionale italiana. "Ho guardato molto bene l’Italia, giocano con tutta la squadra, tutti hanno giocato, è importante, hanno uno stile non italiano, vanno molto in attacco. Loro hanno giocato contro tre squadre buone ma non top come la Francia", ha proseguito.

VAN BASTEN E LA JUVENTUS - "Quando Van Basten parla io lo ascolto, è stato un giocatore molto bravo, è stato l'allenatore dell'Olanda e dell'Ajax quindi io lo ascolto. Se guardi le partite in Italia, vedi che lì si usa tanto la marcatura a zona. Questa può essere una cosa possibile, ma adesso il ct mi ha detto di marcare a uomo, per stare 3 contro 2, e quindi in superiorità numerica, quando siamo dietro. Penso di essere migliorato molto in Italia. Adesso ho due anni d'esperienza in più e ho imparato alcune cose che non ho mai fatto con l’Ajax. La Serie A mi ha cambiato, sono un giocatore più completo", ha concluso.