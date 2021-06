Europei 2021, Cosmi: “L’Italia ha qualità e fantasia. Mancini? Il CT ha un merito”

Le dichiarazioni rilasciate da Serse Cosmi in merito al percorso dell'Italia di Roberto Mancini a Euro 2020

"Il mio pensiero non può che essere positivo su Mancini". Parola di Serse Cosmi . Il tecnico originario di Ponte San Giovanni, ex fra le altre di Palermo , Ascoli e Crotone , è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport: oggetto di discussione, anche il percorso dell' Italia di Roberto Mancini a Euro 2020, con gli azzurri che questa sera affronteranno l' Austria . "Mancini è andato contro a uno dei luoghi comuni più grandi che riguardano i commissari tecnici. Questa squadra dà sempre la certezza di poter giocare come una squadra di club. Ha avuto per poco tempo i giocatori ma l'Italia gioca molto bene", sono state le sue parole.

"C'è qualcosa del Mancini giocatore in questa Nazionale? Sì, c'è la grande bellezza che proponeva anche da calciatore nella sua squadra. Ha riproposto la sua qualità anche in un mestiere diverso come quello dell'allenatore. Bellezza e sostanza, l'Italia subisce pochissimo. Anche io spesso ho puntato sul gruppo nelle squadre che ho allenato? Per un allenatore è necessario saper coinvolgere tutti. Ho sempre avuto necessità di farmi amare dai miei ragazzi. Il coinvolgimento del gruppo è una componente decisiva. Non ho mai avuto difficoltà con giocatori e tifosi. Tra i calciatori chi mi piace particolarmente? Questa è veramente una squadra con tanta qualità e fantasia in campo. Penso a Insigne, Berardi, Verratti o Locatelli. Ci sono diversi calciatori che giocano molto bene. Parliamo di una squadra organizzata dove però ci sono anche molte giocate individuali. L'Italia ha tutto, qualità, fase difensiva e voglia di vincere", ha concluso.