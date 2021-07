Euro 2020, a Kuipers Italia-Inghilterra: ecco l’arbitro della finale di Wembley

Bjorn Kuipers sarà il direttore di gara della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra: l'esperto arbitro olandese sarà alla settima finale targata UEFA

Per una sfida così importante e significativa come la finale di Euro 2020 , l' UEFA non poteva che optare per un profilo dalla spiccata esperienza europea e leadership sul rettangolo verde. L'olandese - con la direzione di Wembley - raggiungerà l'obiettivo delle sette finali internazionali, dirette tra Champions League , Europa League , Supercoppa Europea e Europei giovanili . Il 48enne olandese sarà il primo direttore di gara dei Paesi Bassi ad arbitrare una finale di un Europeo.

L'ultimo precedente positivo degli azzurri con la Nazionale britannica risale proprio ad un match diretto dallo stesso Kuipers, che nel Mondiale del 2014 in Brasile arbitrò un Italia-Inghilterra terminato con il risultato di 2-1 per gli azzurri. A Manaus, in quel occasione, Marchisio e Balotelli regalarono il successo alla formazione di Cesare Prandelli, che tuttavia non riuscirà nemmeno a superare la fase a girone di quel campionato del mondo. Kuipers, domenica 11 luglio alle ore 21:00, vedrà certamente una compagine diversa rispetto a quella di allora, con una squadra arbitrale altrettanto differente: l'olandese sarà infatti affiancato da Sander van Roekel ed Erwin Zeinstra come guardalinee, mentre Carlos Del Cerro Grande (Spagna) sarà il quarto uomo. Al VAR è stato assegnato Bastian Dankert (Germania), accompagnato da Pol van Boekel (Olanda), Christian Gittelmann (Germania) e Marco Fritz (Germania). Juan Carlos Yuste Jiménez (Spagna) completerà lo schieramento arbitrale come direttore di gara di riserva.