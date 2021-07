Coronavirus Italia, il bollettino del 3 luglio: 932 casi, 22 i decessi

I dati, aggiornati ad oggi sabato 3 luglio, relativi alla situazione epidemiologica in Italia

Sono 932 casi di positività al Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia.

E' di 932 il totale dei casi registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, sono 22 i decessi a fronte di 228.127 tamponi effettuati con il tasso di positività è allo 0,4%. Calo dei posti di terapia intensiva occupati che scendono a 204, con 2 nuovi ingressi giornalieri.

E' quanto si evince dal bollettino diramato dal ministero della Salute. I casi totali salgono così a 4.262.511.I guariti sono 3.110 (ieri 2.345), per un totale dall'inizio della pandemia di 4.089.298. Gli attualmente positivi diminuiscono di 2.203 unità (ieri 1.579 unità), e scendono a 45.576 in tutto, di cui 43.978 in isolamento domiciliare.