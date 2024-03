Caso razzismo: Acerbi lascia il ritiro della Nazionale, c’è Mancini. La situazione

Francesco Acerbi ha lasciato il ritiro della Nazionale. Come informa la Figc, il difensore dell'Inter ha spiegato al CT Luciano Spalletti e ai compagni di squadra - come previsto dalla policy interna del Club Italia - la propria versione sulla presunta espressione razzista segnalata dal calciatore Juan Jesus nel corso della gara Inter-Napoli. Dal resoconto, in attesa che venga ricostruito quanto avvenuto nel rispetto dell’autonomia della giustizia sportiva, "è emerso che non vi è stato da parte sua alcun intento diffamatorio, denigratorio o razzista. Si è comunque convenuto di escludere Acerbi dalla lista dei convocati per le prossime due amichevoli in programma negli Stati Uniti, per garantire la necessaria serenità alla Nazionale e allo stesso calciatore, che oggi farà ritorno al club di appartenenza", la nota in questione.