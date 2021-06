Belgio-Italia, Spinazzola: “Se non avessi questa velocità non giocherei”

Le parole del laterale dell'Italia e della Roma nel corso dell'intervista rilasciata a Uefa.com

L'Italia si proietta alla sfida di Euro 2020 contro il Belgio valida per i quarti di finale della competizione. Gli Azzurri sono pronti ad affrontare Lukaku & Co in quella che si prospetta una gara dalle mille emozioni e davvero scoppiettante. In merito al match contro i belgi ha detto la sua Leonardo Spinazzola, nel corso dell'intervista concessa a UEFA.com.