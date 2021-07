Belgio-Italia, Shearer e il duro attacco a Immobile: “Patetico e imbarazzante”

Le dichiarazioni rilasciate da Alan Shearer, ex attaccante del Newcastle, dopo la sfida di Euro 2020 tra Belgio e Italia

"Italia-Belgio? È stata una magnifica partita di calcio, da un capo all’altro. Chiellini e Bonucci là dietro sono stati fantastici. Si è fatto un gran parlare dell’eventualità che Lukaku li passasse e di quanto potessero reggerne il ritmo ma sono rimasti saldi nonostante tutto ciò che hanno lanciato loro negli ultimi 10 minuti". Lo ha detto Alan Shearer alla BBC. La leggenda del calcio inglese ed ex attaccante del Newcastle ha elogiato gli uomini di Roberto Mancini , reduci dalla vittoria conquistata fra le mura dell'Allianz Stadium di Monaco di Baviera ai danni del Belgio . Un successo che ha permesso agli azzurri di staccare il pass per la semifinale di Euro 2020.

Shearer, però, ha duramente criticato l'atteggiamento di Ciro Immobile in campo in occasione del match, poco prima del gol messo a segno da Nicolò Barella. "Non voglio nemmeno farmici una risata perché è patetico. Si può vedere come dia un’occhiata all’arbitro ancor prima di capire cosa è successo. Patetico e imbarazzante, ecco cos’è!", ha concluso.