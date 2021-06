Belgio-Italia, Mertens: “Partita speciale, gli Azzurri giocano un grande calcio”

Le parole dell'attaccante del Belgio e del Napoli nel corso dell'odierna conferenza stampa che lo ha visto protagonista

"Per me è una partita speciale, sono in Italia da anni, per questo per me è speciale. Vedo questa Nazionale con fiducia, hanno giocato bene tante partite senza prendere gol e ne hanno vinte tante. Hanno giocatori giovani e d'esperienza. Giocano un grande calcio. Sono una squadra che ha impressionato tutti in questo torneo. Potevo fare meglio ma il calcio è uno sport di squadra però finché vinci va bene: siamo nel torneo, è un momento adesso dove posso mostrare il mio valore. Di cosa ho bisogno? Di vincere l'Europeo, questo mi renderebbe felice. Posso fare meglio ma è uno sport di squadra. De Bruyne? Io col suo stesso impatto? Lo spero. Darò tutto ma sono comunque pronto. Insigne? Il pericolo è tutta l'Italia. Sanno quello che fanno, non prendono gol, segnano tanto. Tutti hanno visto le loro partite, come giocano. Si riconoscono delle routine di gioco, giocano veramente di squadra".